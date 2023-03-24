Глава ОКР прокомментировал восстановление членства ВФЛА в World Athletics

Глава ОКР Поздянков назвал восстановление членства ВФЛА в World Athletics шагом вперед

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал в своем Telegram-канале восстановлении членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Поздняков назвал это событие шагом вперед. «Главное, несомненно, это возвращение наших легкоатлетов, как и всех российских спортсменов к привычной соревновательной практике», — добавил функционер.

23 марта World Athletics объявила о восстановлении членства ВФЛА. При этом было продлено отстранение российских легкоатлетов от соревнований под эгидой организации. Таким образом, они не смогут принять участие в квалификации Олимпийских игр 2024 года в Париже.

В 2015 году членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. Отечественные спортсмены могли выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе.