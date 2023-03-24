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11:56, 24 марта 2023Спорт

Грузинский боец UFC показал травмированную перед боем с Яном руку

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили показал травмированную перед боем с Петром Яном руку

Фото: Louis Grasse / Globallookpress.com

Грузинский боец смешанного стиля (ММА) Мераб Двалишвили в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) рассказал о травме, полученной за две недели до боя с россиянином Петром Яном.

По словам спортсмена, он травмировал руку. «В первые минуты боя я чувствовал боль, но я игнорировал ее, поэтому смог драться. По ходу боя я еще больше повредил руку, она болит до сих пор», — заявил Двалишвили.

Грузин также показал фото и видео опухшей правой кисти. Кроме того, Двалишвили продемонстрировал фрагменты тренировок перед поединком, на которых он наносит удары только левой рукой.

14 марта азербайджанский боец ММА Рафаэль Физиев рассказал, что Ян выходил на бой с Двалишвили с двумя серьезными травмами. «Была травмирована нога, про вторую не хочу говорить. Захочет — сам расскажет», — отметил Физиев.

12 марта Ян проиграл Двалишвили единогласным решением судей. Поединок прошел в рамках турнира UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.

Алексей Гусев
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