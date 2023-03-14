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15:56, 14 марта 2023Спорт

Стало известно о выходе Яна на бой в UFC с двумя травмами

Боец Физиев рассказал, что Петр Ян выходил на поединок с Двалишвили в UFC с двумя травмами

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян с травмами выходил на поединок с грузином Мерабом Двалишвили в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом «Матч ТВ» рассказал азербайджанский боец Рафаэль Физиев.

«У Пети были две серьезные травмы по ходу подготовки. Была травмирована нога, про вторую не хочу говорить. Захочет — сам расскажет», — заявил Физиев. Он отметил, что, возможно, целесообразнее было бы отказаться от боя, но Ян решил выйти на поединок.

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Ранее стало известно, что Ян опустился со второго на четвертое место в рейтинге UFC после того, как 12 марта проиграл Двалишвили единогласным решением судей. Поединок прошел в рамках турнира UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе. Россиянин рассказал, что после поражения ему нужно перезагрузиться и внести корректировки в подготовку.

Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. Всего на его счету 16 побед и 5 поражений.

Дарья Коршунова
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