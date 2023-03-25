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22:22, 25 марта 2023Спорт

Организаторы чемпионата мира по боксу объяснили ошибку с гимном России

Организаторы чемпионата мира по боксу заявили, что перепутали гимн России по ошибке

Фото: IBA

Организаторы чемпионата мира по боксу 2023 года в индийском Нью-Дели объяснили ситуацию с тем, что они перепутали гимн России во время награждения Анастасии Демурчян. Об этом сообщает ТАСС.

В оргкомитете заявили, что организаторы турнира включили фрагмент Первого концерта Петра Чайковского по ошибке. «Мы сразу исправили эту оплошность и включили национальный гимн России», — подчеркнули они.

Демурчян выиграла золотую медаль чемпионата мира по боксу в весовой категории до 70 килограммов. Она одержала победу над представительницей Австралии Фрэнсис Скотт единогласным решением судей.

Несколько стран бойкотируют чемпионат мира из-за участия в нем россиян и белорусов. Международная ассоциация бокса (IBA) завела дисциплинарное дело против глав национальных федераций стран, решивших пропустить турнир. Дело открыли в отношении глав ассоциаций США, Канады, Швеции, Чехии и Новой Зеландии.

5 октября IBA допустила боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Спортсменам разрешено выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.

Анастасия Борисова
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