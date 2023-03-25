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19:59, 25 марта 2023Спорт

Россиянка выиграла золото чемпионата мира по боксу

Россиянка Анастасия Демурчян выиграла золото чемпионата мира по боксу 2023 года в Нью-Дели

Фото: Unsplash

Россиянка Анастасия Демурчян выиграла золотую медаль чемпионата мира по боксу 2023 года в индийском Нью-Дели. Об этом сообщается на сайте турнира.

18-летняя спортсменка стала победительницей в весовой категории до 70 килограмм. Она одержала победу над представительницей Австралии Фрэнсис Скотт единогласным решением судей. Россиянка поблагодарила болельщиков и заявила, что счастлива.

Несколько стран бойкотируют чемпионат мира из-за участия в нем россиян и белорусов. Международная ассоциация бокса (IBA) завела дисциплинарное дело против глав национальных федераций стран, решивших пропустить турнир. Дело открыли в отношении глав ассоциаций США, Канады, Швеции, Чехии и Новой Зеландии.

5 октября IBA допустила боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Спортсменам разрешено выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.

Анастасия Борисова
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