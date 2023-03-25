В США обвиняемый в причастности к убийству президента Гаити признал вину

Associated Press: в США обвиняемый в причастности к убийству президента Гаити признал вину

Гражданин Гаити и Чили Родольф Жаар признал в США вину в причастности к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза в июле 2021 года. Об этом сообщает Associated Press.

В суде Майами Жаар признал вину в оказании материальной поддержки и сговоре с целью похищения и убийства политика. По данным агентства, он, в частности, предоставил оружие, еду и жилье гражданам Колумбии, которые входили в преступную группировку.

Отмечается, что обвиняемый согласился пойти на сделку со следствием. Он предоставил данные, которые помогут властям привлечь к ответственности еще десять обвиняемых, которые находятся под стражей в Соединенных Штатах.

Приговор Жаару будет вынесен 2 июня. Ему грозит тюремное заключение на срок вплоть до пожизненного.

На резиденцию Моиза напали в ночь на 7 июля 2021 года, перед смертью его пытали. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Среди ликвидированных убийц президента оказались трое иностранцев. Позднее выяснилось, что некоторые из убийц проходили американскую программу военной подготовки.

