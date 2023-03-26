Сборная Англии победила команду Украины со счетом 2:0 в матче квалификации Евро-2024

Сборная Англии победила команду Украины в матче квалификации Евро-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев площадки. В составе победителей отличились Харри Кейн и Букайо Сака.

Англия с шестью очками лидирует в турнирной таблице группы C. Украина располагается на пятой строке.

Ранее 26 марта в группе H сборная Казахстана по футболу вырвала победу у команды Дании. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Групповой этап квалификационного турнира Евро-2024 завершится 21 ноября 2023 года. Действующим чемпионом Европы по футболу является сборная Италии. В финальном матче команда в серии пенальти обыграла Англию.