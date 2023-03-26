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18:52, 26 марта 2023Спорт

Сборная Казахстана вырвала победу у Дании в матче квалификации Евро-2024

Сборная Казахстана победила Данию со счетом 3:2 в матче квалификации Евро-2024

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Сборная Казахстана по футболу вырвала победу у команды Дании в матче квалификации чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:2. В составе победителей голами отличились полузащитник московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов, реализовавший пенальти, а также Асхат Тагыберген и Абат Аймбетов. За сборную Дании дубль оформил Расмус Хойлунд.

Сборная Казахстана набрала три очка и занимает второе место в группе H. Датчане с таким же количеством очков идут четвертыми.

Дарья Коршунова
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