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07:18, 27 марта 2023Спорт

Итальянский фигурист рассказал о сложностях тренировок у Тутберидзе

Итальянский фигурист Грассль рассказал, что ему сложно тренироваться у Тутберидзе в России

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Итальянский фигурист Даниэль Грассль рассказал о сложностях тренировок у российского специалиста Этери Тутберидзе. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Это совершенно другая система. Очень сложно с психологической точки зрения тренироваться там еще и потому, что у меня пока нет большого количества друзей. Система другая, но очень помогает в работе», — поделился спортсмен. Он отметил, что тренировки каждый раз проходят как соревнования. Итальянец признался, что нервничает из-за этого, однако это приносит пользу, в том числе повышает выносливость.

В январе стало известно, что Грассль будет тренироваться в группе Тутберидзе. Отмечалось, что он заинтересован в сотрудничестве с российским специалистом на постоянной основе, но на данный момент стороны не пришли к окончательному соглашению. Глава Федерации ледовых видов спорта Италии Андреа Джиос назвал решение отличным.

Грассль является серебряным призером чемпионата Европы-2022. В текущем сезоне он одержал победу на Гран-при Великобритании, занял шестое место на континентальном первенстве и 12-е — на мировом.

Дарья Коршунова
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