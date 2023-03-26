Назван стартовый состав сборной России на матч с Ираком

Сборная России по футболу назвала стартовый состав команды на товарищеский матч с Ираком

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным назвал стартовый состав команды на товарищеский матч с Ираком 26 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).

Капитаном команды был выбран Даниил Фомин. Место в воротах займет Сергей Песьяков. Также на поле с первых минут выйдут Александр Сильянов, Руслан Литвинов, Максим Осипенко, Даниил Денисов, Данил Глебов, Данил Пруцев, Иван Обляков, Сергей Пиняев и Александр Соболев.

Россияне встретятся с футболистами из Ирака на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 18:00 по московскому времени. Для российской сборной это будет первый с ноября 2021 года домашний матч.

23 марта команда вничью сыграла со сборной Ирана. Встреча завершилась со счетом 1:1.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.