Карпин ответил на критику Матыцина за слова о посте тренера сборной России

Валерий Карпин ответил на критику Олега Матыцина за слова о посте тренера сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на критику министра спорта Олега Матыцина. Его слова приводит «Чемпионат».

«Я вчера на пресс-конференции все разжевал и по полочкам разложил. Нужны правильные слова и лозунги — мы с вами, мы вместе, наверное, да», — заявил он. Специалист подчеркнул, что по поводу безразличия говорить даже не приходится.

Ранее Матыцин осудил Карпина за безразличие к посту тренера национальной сборной. «Выражение безразличия в спорте — дорога в никуда. Поэтому надо четко определиться: ты с нами — командой, болельщиками, Россией или ты сам по себе», — отметил министр.

26 марта Карпин ответил на вопрос о возможной отставке из команды. Он заявил, что не держится за место в сборной, как и в «Ростове», несмотря на то, что ему нравится работа в командах.

Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Под его руководством команда добралась до стыковых матчей за право сыграть на ЧМ-2022, но не сыграла в них по решению ФИФА.