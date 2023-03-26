Карпин ответил на вопрос об отставке из сборной России
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос об отставке из команды. Его слова приводит Sport24.
Специалист заявил, что не держится за место в сборной, как и в «Ростове», несмотря на то, что ему нравится работа в командах. «Готов ли подать в отставку, если проиграем Ираку? А что изменится? Нас вернут? Что я, умру от этого?» — порассуждал Карпин.
25 марта бывший футболист сборной России Андрей Кобелев раскритиковал Карпина. Недовольство бывшего тренера «Динамо» вызвало интервью специалиста, в котором тот признался, что не держится за место в сборной.
Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Под его руководством команда добралась до стыковых матчей за право сыграть на ЧМ-2022, но не сыграла в них по решению Международной федерации футбола (ФИФА).