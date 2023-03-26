Карпин ответил на вопрос об отставке из сборной России

Тренер Валерий Карпин заявил, что не держится за место в сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос об отставке из команды. Его слова приводит Sport24.

Специалист заявил, что не держится за место в сборной, как и в «Ростове», несмотря на то, что ему нравится работа в командах. «Готов ли подать в отставку, если проиграем Ираку? А что изменится? Нас вернут? Что я, умру от этого?» — порассуждал Карпин.

25 марта бывший футболист сборной России Андрей Кобелев раскритиковал Карпина. Недовольство бывшего тренера «Динамо» вызвало интервью специалиста, в котором тот признался, что не держится за место в сборной.

Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Под его руководством команда добралась до стыковых матчей за право сыграть на ЧМ-2022, но не сыграла в них по решению Международной федерации футбола (ФИФА).