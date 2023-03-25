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14:40, 25 марта 2023Спорт

Бывший игрок сборной России обвинил Карпина в безразличии к национальной команде

Бывший игрок сборной России Кобелев обвинил Карпина в безразличии к национальной команде

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Бывший футболист сборной России Андрей Кобелев раскритиковал главного тренера национальной команды Валерия Карпина. Об этом сообщает «Чемпионат».

Недовольство экс-тренера «Динамо» вызвало интервью специалиста, в котором тот признался, что не держится за место в сборной. «Зачем тогда тренировать вообще? Теперь руководство РФС должно подумать и решить, зачем нужен такой человек, который безразлично относится к сборной», — заявил Кобелев.

Специалист также обвинил Карпина в желании ввести в заблуждение болельщиков. «Однако из людей, которые по 40-50 лет в футболе, дураков делать не надо», — отметил он.

Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Под его руководством команда добралась до стыковых матчей за право сыграть на ЧМ-2022, но не сыграла в них по решению ФИФА.

Алексей Гусев
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