Матыцин раскритиковал Карпина за слова о посте тренера сборной России по футболу

Матыцин раскритиковал Карпина за безразличие к посту тренера сборной России по футболу

Министр спорта России Олег Матыцин раскритиковал Валерия Карпина за слова о посте главного тренера сборной России по футболу. Его слова приводит ТАСС.

Матыцин заявил, что тренер является авторитетом и ролевой моделью поведения, который дает настрой спортсменам и болельщикам. «Выражение безразличия в спорте — дорога в никуда. Поэтому надо четко определиться: ты с нами — командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе», — добавил министр.

Ранее 26 марта Карпин ответил на вопрос об отставке из команды. Он заявил, что не держится за место в сборной, как и в «Ростове», несмотря на то, что ему нравится работа в командах.

Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Под его руководством команда добралась до стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира 2022 года, но не сыграла в них из-за отстранения Международной федерации футбола (ФИФА).