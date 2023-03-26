В Китае прокомментировали решение Гондураса разорвать дипотношения с Тайванем

МИД Китая назвал решение Гондураса установить дипотношения с Китаем «правильным выбором»

Министерство иностранных дел Китая назвало решение Гондураса установить дипломатические отношения с Пекином «правильным выбором». Об этом говорится в заявлении ведомства, пишет РИА Новости.

МИД КНР прокомментировал решение о разрыве Гондурасом дипломатических отношений с Тайванем. Дипломаты уточнили, что Тегусигальпа присоединился к 181 стране в мире, признающих существование только единого Китая. В министерстве уточнили, что Гондурас пообещал не развивать никаких официальных обменов с Тайванем.

«Это правильный выбор, который соответствует общей тенденции и чаяниям народа. Китай высоко это ценит», — подчеркнули в МИД.

Ранее стало известно, что Китай и Гондурас установили дипломатические отношения. До этого Гондурас разорвал отношения с Тайванем. В ответ власти Тайваня заявили о закрытии посольства в Гондурасе.