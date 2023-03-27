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22:26, 27 марта 2023Забота о себе

Врач подсказал простые способы избавиться от храпа

Доктор Карана Раджа рекомендовал гимнастику для мышц языка и горла против храпа

Фото: tommaso79 / Shutterstock / Fotodom

Хирург из Великобритании Карана Раджа подсказал простые способы, которые помогут избавиться от храпа. Советы врача опубликовало издание The Sun.

По словам доктора, храп возникает из-за вибрации языка, горла и дыхательных путей, которые расслабляются во время сна. Гимнастика для укрепления мышц этих частей тела помогает в борьбе против храпа.

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Раджа рекомендовал высунуть язык и замереть в таком положении на пять секунд. Для лучшего результата, перед лицом можно поставить ложку и прижимать язык к ней. Еще одно простое упражнение — двигать языком справа налево. Для укрепления мышц гортани, Раджа предложил открыть рот, прижать язык к нёбу и замереть в таком положении на пять секунд. Каждое упражнение следует выполнять по три-четыре раза.

Ранее врач-невролог и врач-оториноларинголог Зарина Заоева и Дмитрий Рынков рассказали, что храп можно считать относительно нормальным явлением. В случае если он осложнен остановками дыхания, то он крайне опасен для здоровья.

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Екатерина Улитина
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