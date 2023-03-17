Россиян предупредили об опасности храпа

Врач Рынков рассказал, что храп может приводить к нарушению обмена веществ и набору веса

Если храп не осложнен остановками дыхания, то его можно считать относительно нормальным явлением. В противном случае он крайне опасен для здоровья. Об этом в беседе с «Лентой.ру» россиян предупредили врач-невролог и врач-оториноларинголог НИКИО имени Л. И. Свержевского Департамента здравоохранения Москвы Зарина Заоева и Дмитрий Рынков. Специалисты рассказали о симптомах, причинах и рисках заболевания.

Риски

По словам Зарины Заоевой, если храп осложняется синдромом обструктивного апноэ, то есть остановками дыхания во сне, то возникает сразу множество рисков для здоровья. Во-первых, нарушается правильная структура сна. Здоровый сон неоднороден и состоит из поверхностных и глубоких фаз, сменяющих друг друга.

«Восстанавливаемся мы, как правило, в глубоких фазах сна. Если человек страдает храпом с остановками дыхания, то происходит следующая картина: организм пытается уйти в глубокий сон, мышцы глотки расслабляются, начинают схлопываться, и защитная реакция срабатывает таким образом, что переводит человека или в поверхностную фазу сна, в которой мышцы в тонусе, или полностью будит. А это, в свою очередь, нарушает правильную структуру сна и приводит к тому, что человек перестает высыпаться», — объяснила невролог.

Одним из самых опасных симптомов апноэ является патологическая дневная сонливость, подчеркнула она. Человек, страдающий данным недугом, может засыпать в самых неподходящих ситуациях. Это увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий и травматизации на производстве, особенно, если работа человека связана с повышенным уровнем внимания.

Именно этим обусловлен факт того, что синдром обструктивного апноэ сна опасен как для самого человека, так и для окружающих Зарина Заоева врач-невролог

Длительность остановок дыхания во время сна может быть различной. «Рекорд, который мы зафиксировали с помощью прибора регистрации нарушений дыхания во время сна — 3 минуты», — уточнила собеседница «Ленты.ру». Естественно, длинные паузы опасны нарушением адекватного кровоснабжение всех органов и тканей, что, в свою очередь, чревато синдромом внезапной смерти и сердечно-сосудистыми катастрофами.

«Риск сердечно-сосудистых катастроф в ночное время при наличии апноэ возрастает в связи с тем, что в момент остановки дыхания организм недополучает кислород, основное топливо, на котором мы работаем. Спасение от дефицита кислорода происходит за счет подачи обедненной кислородом крови с большей скоростью, то есть под давлением. Не факт, что мозг или сердце будут к этому готовы, поэтому-то и высок риск возникновения инсульта, инфаркта, остановки сердца», — поделилась невролог.

Кроме того, по словам Дмитрия Рынкова, апноэ может приводить и к эндокринным нарушениям. «Обмен веществ из-за дефицита кислорода нарушается, человек начинает поправляться, просвет глотки сужается, тем самым храп усиливается, а количество остановок дыхания во сне нарастает. Получается замкнутый круг», — сообщил он.

Дело в том, что при недостатке кислорода обмен веществ перестраивается на бескислородный, объяснила Заоева. А это путь к накоплению и удержанию веса независимо от количества потребляемой пищи.

Часто пациенты с остановками дыхания во сне едят даже меньше, чем люди, которые не страдают этим синдромом, и тем не менее даже на диетах продолжают прибавлять в весе Зарина Заоева врач-невролог

Как распознать апноэ

По ее словам, чаще всего на то, что храп имеет какие-то патологические черты, обращают внимание партнеры. «Выглядит это на самом деле страшно. Сначала отмечается достаточно монотонный звук, затем вдруг следует пауза, которая завершается очень громким "взрывным" звуком, иногда даже сравниваемым с ревом. В момент остановки дыхания происходит схлопывание структур глотки, но мозг постоянно продолжает посылать сигнал о том, что нужно осуществить вдох. Когда это удается, и структуры глотки размыкаются, туда под очень большим давлением попадает воздух, что и обуславливает громкость дыхательного акта, следующего после паузы», — разъяснила невролог.

Помимо этого, человек может просыпаться разбитым, страдать от утренних головных болей, патологической дневной сонливости, снижения памяти и внимания, снижения либидо. Также симптомом апноэ является высокое артериальное давление в ночное время и утренние часы.

«Один из косвенных признаков храпа с остановками дыхания во сне — частые ночные походы в туалет. Человек может просыпаться с ощущением, что нужно сходить в туалет, хотя на самом деле пробуждение происходит в ответ на остановку дыхания, а дальше уже мозг посылает такой сигнал "раз уж вы проснулись, сходите-ка в туалет"», — обратила внимание Заоева.

Причины апноэ

Причиной апноэ могут стать проблемы со стороны лор-органов, заметил Рынков. Это искривление перегородки носа, наличие полипов в полости носа, гипертрофический либо вазомоторный ринит, который приводит к нарушению дыхания. Также это могут быть хронические воспалительные заболевания глотки и носоглотки — тонзиллит, фарингит, назофарингит, аденоидные вегетации.

«С данными заболеваниями можно бороться хирургически, но, к сожалению, не всегда оперативное лечение эффективно. Храп — это обычно комплексная проблема. Редко бывает, что мы поправили перегородку, наладили носовое дыхание и пациент полностью избавился от храпа. Чаще синдром апноэ сопровождается гормональными нарушениями, нарушениями питания, режима сон-бодрствование, чрезмерным употреблением алкоголя», — поделился отоларинголог.

Причиной храпа могут быть неврологические, например, нервно-мышечные, кардиологические и пульмонологические заболевания, добавила Зарина Заоева. «Хочу подчеркнуть, что наличие храпа с остановками дыхания — это большой повод задуматься и начать обследоваться», — подвела итог Зарина Заоева.

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