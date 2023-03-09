Врач назвал доступный способ победить бессонницу

Терапевт Мосли: чтобы победить бессонницу, в кровати надо только спать и заниматься сексом

Чтобы победить бессонницу, необходимо научиться ассоциировать постель исключительно с отдыхом, для этого в ней надо только спать и заниматься сексом. К такому выводу пришел врач-терапевт, диетолог и телеведущий Майкл Мосли в своей колонке для издания Daily Mail.

Специалист заявил, что любые проблемы со сном — от бессонницы до апноэ и синдрома беспокойных ног — негативно влияют на работу внутренних органов, понижают иммунитет и сексуальное влечение. Он сослался на недавнее исследование Гарвардской медицинской школы с участием более 170 тысяч человек, показавшее, что хорошо высыпавшиеся мужчины и женщины жили в среднем на 4,7 и 2,4 года дольше соответственно, чем страдавшие от бессонницы. В связи с этим важно улучшить гигиену сна любыми доступными способами, считает Мосли.

Одним из решений проблемы врач назвал сокращение времени, проводимого в кровати.

Это может показаться нелогичным, но терапия ограничения сна, как известно, один из элементов когнитивно-поведенческой терапии бессонницы. И она может быть очень эффективной. (…) Если вы ложитесь спать, только когда действительно устали, это научит ваш мозг ассоциировать постель со сном и сексом — и ни с чем другим Майкл Мосли врач общей практики, диетолог и телеведущий

Основная цель терапии заключается в том, чтобы человек проводил от 85 до 90 процентов времени в постели во сне, объяснил Мосли. Для этого надо ложиться спать не на восемь часов, а на шесть или семь. В течение первых дней человек может страдать от дневной сонливости и рассеянности, но уже через две недели трудности с засыпанием и внезапные пробуждения ночью будут случаться реже. Вследствие улучшения качества сна человек станет энергичнее и избавится от быстрой утомляемости, добавил врач.

В заключение Мосли напомнил, что помимо терапии ограничения сна избавиться от бессонницы помогут регулярные физические упражнения, сокращение потребления кофеина и своевременное отключение гаджетов вечером.

Ранее дерматолог-трихолог Юлия Галлямова предупредила об опасных последствиях сна с мокрыми волосами. Если не высушить вечером волосы и лечь спать, влажность на подушке приведет к переохлаждению и, как следствие, развитию неврита и отита, заявила она.