Психолог назвала причины возникновения эротических снов

Сексолог Фаст: эротические сны могут сниться из-за нереализованных сексуальных желаний

Эротические сны могут сниться из-за нереализованных сексуальных желаний и фантазий, заявила сексолог-психолог центра сексуального образования Secrets Светлана Фаст. Эту и некоторые другие причины их возникновения она назвала в беседе с «Лентой.ру».

По словам Фаст, в откровенных снах нет ничего предосудительного или постыдного — это норма и простое отражение подсознательных процессов. Их содержание может вызвать как сексуальное возбуждение у человека, так и привести к оргазму. При этом у мужчин подобные сновидения начинают возникать в подростковом возрасте, когда уровень их либидо максимально высок, а у женщин — обычно после начала половой жизни, добавила сексолог.

70 процентов женщин хотя бы раз в жизни видели эротические сны

Одной из самых распространенных причин возникновения эротических снов считается неудовлетворенность интимной жизнью или длительное воздержание, и в этом есть доля истины, уверена Фаст.

В большинстве своем сны представляют собой метафору, отражение внутренних процессов. Некоторые из них — проекция скрытых желаний и нереализованных эротических фантазий. Причиной может стать отсутствие сексуальной жизни или неудовлетворенность ею. В этом случае сны приносят человеку долгожданную разрядку Светлана Фаст cексолог-психолог

Также, как отметила Фаст, причиной появления связанных с сексом снов могут быть сильная влюбленность или недавний разрыв отношений. Если же главным героем подобных сновидений является нынешний партнер, это может быть свидетельством тесной взаимосвязи с ним, подытожила сексолог.

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