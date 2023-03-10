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09:32, 10 марта 2023Забота о себе

Психолог назвала причины возникновения эротических снов

Сексолог Фаст: эротические сны могут сниться из-за нереализованных сексуальных желаний

Фото: Maddi Bazzocco / Unsplash

Эротические сны могут сниться из-за нереализованных сексуальных желаний и фантазий, заявила сексолог-психолог центра сексуального образования Secrets Светлана Фаст. Эту и некоторые другие причины их возникновения она назвала в беседе с «Лентой.ру».

По словам Фаст, в откровенных снах нет ничего предосудительного или постыдного — это норма и простое отражение подсознательных процессов. Их содержание может вызвать как сексуальное возбуждение у человека, так и привести к оргазму. При этом у мужчин подобные сновидения начинают возникать в подростковом возрасте, когда уровень их либидо максимально высок, а у женщин — обычно после начала половой жизни, добавила сексолог.

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женщин хотя бы раз в жизни видели эротические сны

Одной из самых распространенных причин возникновения эротических снов считается неудовлетворенность интимной жизнью или длительное воздержание, и в этом есть доля истины, уверена Фаст.

В большинстве своем сны представляют собой метафору, отражение внутренних процессов. Некоторые из них — проекция скрытых желаний и нереализованных эротических фантазий. Причиной может стать отсутствие сексуальной жизни или неудовлетворенность ею. В этом случае сны приносят человеку долгожданную разрядку

Светлана Фастcексолог-психолог
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Также, как отметила Фаст, причиной появления связанных с сексом снов могут быть сильная влюбленность или недавний разрыв отношений. Если же главным героем подобных сновидений является нынешний партнер, это может быть свидетельством тесной взаимосвязи с ним, подытожила сексолог.

Ранее психотерапевт Нэн Уайз назвала неожиданный способ получить удовлетворение от секса в любом возрасте. Справиться с ежедневным стрессом, основной преградой на пути к удовольствию в процессе интимной близости, поможет специальная техника дыхания, уверена она.

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Наталья Обрядина
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