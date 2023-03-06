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07:14, 6 марта 2023Забота о себе

Назван неожиданный способ получать удовольствие от секса в любом возрасте

Психотерапевт Уайз: снять стресс и получать удовольствие от секса можно с помощью дыхания

Фото: Adam Winger / Unsplash

Снять стресс и научиться получать удовольствие от секса в любом возрасте можно с помощью особого дыхания, уверяет психотерапевт Нэн Уайз. Неожиданный способ она назвала в авторской колонке для Psychology Today.

Секс полезен и для тела, и для душевного равновесия, отметила психотерапевт. По ее словам, во время интимной близости мозг насыщается кислородом, процессы в нем начинают происходить быстрее, в организме вырабатываются отвечающие за счастье гормоны. Однако стресс и тревога могут лишить человека способности получать радость от секса, предупредила Уайз.

Психотерапевт констатировала: в настоящее время сексуальная жизнь многих людей подвержена «депрессии». Не последнюю роль в этом играют пандемия коронавируса и стремительный рост количества тревожных расстройств. Также на личной жизни миллионов людей по всему миру сказываются навязываемые обществом комплексы.

Принято считать, что секс — радость только для молодых. И это заблуждение. К тому же на женщин давно повесили ярлык объектов сексуального возбуждения со сроком годности. С возрастом женщины начинают стесняться себя, а мужчины становятся слишком озабоченными своими пенисами, а не занятиями сексом

Нэн Уайзпсихотерапевт

Уйаз отметила, что справиться с ежедневным стрессом, основной преградой на пути к сексуальному удовольствию, поможет специальная техника дыхания. Ей нужно заниматься несколько раз в день по пять минут. Регулярные упражнения помогут натренировать парасимпатическую нервную систему.

Сделайте долгий плавный вдох через ноздри, а затем более продолжительный плавный выдох. В этот момент тело переводит нервную систему в восстановительный режим, сердце замедляется, а уровень гормонов стресса снижается. В течение дня обязательно обращайте внимание на качество своего дыхания, и пусть любое напряжение, которое вы чувствуете, станет сигналом к замедлению дыхания

Нэн Уайзпсихотерапевт
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Эта простая практика может стать новой полезной привычкой, которая улучшит общее самочувствие и поможет настроиться на позитивный лад. Кроме того, эти упражнения помогут возродить жажду получать удовольствие от повседневной и интимной жизни. «Помните, удовольствие — это не роскошь, а необходимость для здорового ума и тела», — дала напутствие Уайт.

Ранее психотерапевт Джордана Диксон рассказала, как лучше себя вести после первого свидания. Она порекомендовала не следовать правилам этикета, а писать первым, если человек понравился.

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Вера Владзиевская
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