Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Авангард
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 6-й матч
Карен Хачанов
Сегодня
18:00 (Мск)
Иржи Легечка
Майами (м)
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 6-й матч
Чжэн Циньвэнь
Сегодня
19:30 (Мск)
Анастасия Потапова
Майами (ж)
Бьянка Андрееску
Завтра
02:00 (Мск)
Екатерина Александрова
Майами (ж)
Оттава Сенаторз
Завтра
02:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
15:08, 27 марта 2023Спорт

Тренер назвал причину смерти 30-летнего чемпиона мира

Тренер заявил, что причиной смерти фристайлиста Кротова стало кровоизлияние в мозг

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Старший тренер сборной России по фристайлу Александр Понгильский назвал причину смерти чемпиона мира по лыжной акробатике Павла Кротова. Его слова приводит РИА Новости.

«Причина смерти установлена — ночью, когда он спал, у него лопнул сосуд головного мозга и произошло кровоизлияние в мозг», — заявил Понгильский. Он также рассказал, что Кротова похоронят в Ярославской области 28 марта.

О смерти 30-летнего спортсмена стало известно 26 марта. Тогда сообщалось, что Кротов умер во сне в ночь с 24 на 25 марта.

Кротов — чемпион мира 2021 года в командной акробатике. Также в его активе бронзовая награда мирового первенства в одиночных соревнованиях и два золота на этапах Кубка мира. В составе сборной России спортсмен принял участие в Олимпийских играх в 2014-м и 2018-м.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Коршунова
Комментарии отключены
Последние новости
Боец «Вагнера» рассказал о проблемах ВСУ с авиацией при боях за Артемовск
Названы основные способы избавиться от перхоти
Стала известна дата заседания Высшего госсовета России и Белоруссии
В России отменили еще один концерт Ани Лорак
В Минпросвещения раскрыли идею нового учебника обществознания
Брат Нурмагомедова захотел провести бой с победившим Яна грузинским бойцом
Россиянин на внедорожнике сбил четвероклассницу на самокате и попал на видео
ЕС решил рефинансировать поставки боеприпасов на Украину на миллиард евро
В России родители погибших полицейских добились ведомственного медобслуживания
Ивлеева высказалась об изменившей ее стране
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.