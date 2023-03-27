Тренер назвал причину смерти 30-летнего чемпиона мира

Тренер заявил, что причиной смерти фристайлиста Кротова стало кровоизлияние в мозг

Старший тренер сборной России по фристайлу Александр Понгильский назвал причину смерти чемпиона мира по лыжной акробатике Павла Кротова. Его слова приводит РИА Новости.

«Причина смерти установлена — ночью, когда он спал, у него лопнул сосуд головного мозга и произошло кровоизлияние в мозг», — заявил Понгильский. Он также рассказал, что Кротова похоронят в Ярославской области 28 марта.

О смерти 30-летнего спортсмена стало известно 26 марта. Тогда сообщалось, что Кротов умер во сне в ночь с 24 на 25 марта.

Кротов — чемпион мира 2021 года в командной акробатике. Также в его активе бронзовая награда мирового первенства в одиночных соревнованиях и два золота на этапах Кубка мира. В составе сборной России спортсмен принял участие в Олимпийских играх в 2014-м и 2018-м.