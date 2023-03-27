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19:07, 27 марта 2023Путешествия

В Евросовете допустили расширение шенгенской зоны на еще одну страну

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Румынию могут принять в Шенген в 2023 году

Фото: AAphotograph / Shutterstock / Fotodom

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Румыния соответствует критериям для вступления в шенгенскую зону. О возможном расширении Шенгена он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом республики Клаусом Йоханнисом в Бухаресте, пишет РИА Новости.

Мишель допустил, что достичь такой цели можно в 2023 году: глава Евросовета пообещал, что работа над присоединением еще одной страны к шенгенской зоне будет вестись «очень напряженно».

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«ЕС будет более защищен с Румынией и Болгарией в шенгенской зоне. Также абсолютно очевидно, что Румыния соответствует критериям. Это означает, что настало время принять политическое решение как можно скорее. И я приложу все свои усилия, чтобы обеспечить принятие такого решения как можно скорее», — заявил Мишель на встрече с лидером Румынии.

Ранее в декабре 2022 года канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что обсуждение дорожной карты о приеме Румынии и Болгарии в Шенген может быть только после того, как начнут приниматься первые меры по ограничению нелегальной миграции.

8 декабря 2022 года страны Евроcоюза (ЕС) согласовали присоединение Хорватии к Шенгенской зоне с 1 января. Тогда же стало известно, что Совет по внутренним делам и юстиции Европейского союза (ЕС) отказался поддерживать решение о вступлении Болгарии и Румынии в Шенген.

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Дарья Рыбак
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