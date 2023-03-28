Дикая черника увеличила количество сжигаемого жира во время тренировок

Чашка дикой черники в день ускорила метаболизм во время спортивной тренировки

Ученые из Калифорнийского политехнического университета обнаружили, что чашка дикой черники в день ускоряет метаболизм жира во время спортивной тренировки. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Всего в исследовании приняли участие 11 здоровых мужчин. Каждого испытуемого попросили соблюдать диету, которая включала потребление 25 граммов сублимированной дикой черники (что эквивалентно одной чашке сырых фруктов) ежедневно в течение двух недель. Кроме того, подопытные на протяжении 40 минут тренировались на велосипеде в лаборатории под наблюдением специалистов. У участников собирали мочу и кровь до и после езды на велосипеде, а также образцы крови каждые десять минут во время тренировки.

Оказалось, что употребление черники заметно увеличивает количество сжигаемого жира в процессе занятий спортом. Так, скорость окисления жира увеличилась на 19,7 процента через 20 минут, на 43,2 процента после 30 минут и на 31,1 процента через 40 минут после езды на велосипеде. Помимо полезного эффекта в виде ускоренного метаболизма жира, прием черники сокращает потребление углеводов. В будущем планируется провести дополнительные испытания с более широкой выборкой испытуемых, в том числе с участием женщин.

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