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20:36, 28 марта 2023Наука и техника

Дикая черника увеличила количество сжигаемого жира во время тренировок

Чашка дикой черники в день ускорила метаболизм во время спортивной тренировки

Фото: Michael Reichel / Globallookpress.com

Ученые из Калифорнийского политехнического университета обнаружили, что чашка дикой черники в день ускоряет метаболизм жира во время спортивной тренировки. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Всего в исследовании приняли участие 11 здоровых мужчин. Каждого испытуемого попросили соблюдать диету, которая включала потребление 25 граммов сублимированной дикой черники (что эквивалентно одной чашке сырых фруктов) ежедневно в течение двух недель. Кроме того, подопытные на протяжении 40 минут тренировались на велосипеде в лаборатории под наблюдением специалистов. У участников собирали мочу и кровь до и после езды на велосипеде, а также образцы крови каждые десять минут во время тренировки.

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Оказалось, что употребление черники заметно увеличивает количество сжигаемого жира в процессе занятий спортом. Так, скорость окисления жира увеличилась на 19,7 процента через 20 минут, на 43,2 процента после 30 минут и на 31,1 процента через 40 минут после езды на велосипеде. Помимо полезного эффекта в виде ускоренного метаболизма жира, прием черники сокращает потребление углеводов. В будущем планируется провести дополнительные испытания с более широкой выборкой испытуемых, в том числе с участием женщин.

В марте 2023 года сотрудники Центра медицинских наук Университета Техаса в Сан-Антонио (UT Health San Antonio), Пенсильванского и Корнельского университетов представили низкомолекулярный препарат CPACC, который предотвращает ожирение и изменения печени у мышей, даже в случае соблюдения высококалорийной диеты.

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Елена Апазиди
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