Основателя рухнувшей криптобиржи обвинили в подкупе китайских чиновников

Основателя FTX Сэма Бэнкман-Фрида обвинили в передаче китайским чиновникам $40 млн

Федеральная прокуратура Манхэттена обвинила основателя рухнувшей криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкман-Фрида в подкупе китайских чиновников. Об этом сообщает Bloomberg.

Власти США подозревают, что в 2021 году бизнесмен передал 40 миллионов долларов за разморозку счетов гонконгской фирмы Alameda Research. Криптовалютные активы компании, аффилированной с FTX, превышали один миллиард долларов, эти деньги Бэнкман-Фрид якобы собирался вывести на мошеннические счета, созданные на китайской бирже.

Подкуп китайских чиновников — уже 13-е обвинение, которое предъявили Бэнкман-Фриду в США. Среди них — мошенничество с использованием электронных средств, заговор, мошенничество с ценными бумагами и отмывание денег. Ему грозит тюремное заключение сроком в 155 лет. Сейчас основатель FTX находится на свободе — его выпустили под залог в 250 миллионов долларов. Суд над бывшим криптомиллиардером назначен на октябрь 2023 года.

FTX объявила о банкротстве в ноябре 2022 года из-за быстро усугубляющегося кризиса ликвидности. Площадка накопила перед инвесторами долгов на восемь миллиардов долларов. Крах биржи привел к обвалу стоимости наиболее популярных криптовалют и стал крупнейшим банкротством в индустрии.

Сэм Бэнкман-Фрид является одним из главных спонсоров Демократической партии США. Только на предвыборную кампанию Джо Байдена его криптобиржа пожертвовала 5,2 миллиона долларов. Всего же с 2020 по 2022 год FTX перечислила на поддержку избираемых чиновников 93 миллиона долларов. Эти деньги криптобиржа просит вернуть.