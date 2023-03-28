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12:44, 28 марта 2023Спорт

В Германии высказались о возможности бойкота ОИ-2024 в случае допуска россиян

В Германии исключили возможность бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска на турнир россиян

Фото: Francois Mori / AP

Глава Конфедерации олимпийских видов спорта Германии (DOSB) Томас Вайкерт высказался о возможном участии россиян в Олимпийских играх-2024. Его слова приводит Sportschau.

Вайкерт исключил возможность бойкота турнира в случае допуска на него атлетов из России и Белоруссии. «На данный момент не можем себе представить участие российских и белорусских спортсменов. Но если Международный олимпийский комитет (МОК) примет иное решение, то к спортсменам из этих стран должны предъявляться определенные требования», — заявил он.

Ранее 28 марта сообщалось, что России могут запретить участие в командных игровых видах спорта на Олимпиаде-2024. Ограничение может коснуться таких видов спорта, как футбол, гандбол и волейбол.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Отмечалось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

Дарья Коршунова
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