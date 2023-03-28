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02:36, 28 марта 2023Интернет и СМИ

Эксперты объяснили схему кражи хакерами аккаунтов россиян в мессенджерах

«Известия»: хакеры могут использовать украденные аккаунты россиян для кибермошенничества

Фото: IMAGO / Frank Peters

Уведомления с кодом для авторизации, когда пользователь не запрашивает доступ к аккаунту в мессенджерах, могут означать, что хакеры перехватили доступ, об этой схеме «Известиям» рассказали эксперты.

Часто украденные у россиян аккаунты могут в дальнейшем использовать для кибермошенничества. При получении доступа к чужим данным в мессенджерах злоумышленники могут видеть переписку пользователя, информацию со всех каналов, рассказал эксперт по кибербезопасности Дмитрий Овчинников. Еще один специалист Екатерина Старостина рассказала, что при краже аккаунтов в мессенджерах злоумышленники получают доступ к различной информации пользователя. Особенно опасно хищение данных кредитных карт или номеров банковских счетов.

«Взлом учетных записей в аккаунтах мессенджеров может происходить при помощи фишинговых атак, социальной инженерии или заражения вредоносным программным обеспечением», — уточнила собеседница издания.

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Дмитрий Овчинников, в свою очередь, отметил, что большинство схем «угонов» аккаунтов состоит из нескольких элементов. Чаще всего от знакомого контакта приходит ссылка с просьбой перейти на сайт. Предлогом может быть выигрыш денег, предложение поучаствовать в голосовании, пройти тематический опрос. Ссылка ведет на фишинговый сайт, он потребует авторизации через тот или иной мессенджер.

Позже для пользователя будет сгенерирован код. Злоумышленники попросят ввести под видом подтверждения действия — например, голосования, объяснили эксперты. В результате пользователь при совершении всех действий может лишиться аккаунта и предоставить хакерам доступ ко всем своим данным.

В том случае, если взлом все-таки случился, то нужно попытаться выйти из всех сессий в настройках мессенджера. Нужно немедленно изменить свой пароль, а после этого связаться со службой поддержки поставщика услуг обмена сообщениями и рассказать об инциденте, посоветовала Старостина.

Эксперты посоветовали не участвовать в сомнительных опросах, голосованиях. В целом, общаясь в мессенджерах, нужно избегать перехода по подозрительным ссылкам, особенно полученным от незнакомых людей.

Ранее технический директор ИМБА ИТ Марат Залотдинов заявил, что перепрошивка и установка неофициального программного обеспечения смартфона являются распространенными услугами, которые оказывают частные сервисы. Эксперт предупредил, что эти действия представляют опасность для смартфона и грозят потерей данных. С помощью шпионских программ мошенники могут украсть фотографии, контакты, взломать мессенджеры и перехватить сообщения.

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Марина Совина
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