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09:27, 28 марта 2023Спорт

Капризов назвал главное отличие НХЛ от КХЛ

Игрок «Миннесоты» Кирилл Капризов заявил, что в НХЛ наслаждается жизнью, в отличие от КХЛ

Фото: Timothy T. Ludwig / USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов назвал главное отличие Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Лига Ставок».

Форвард заявил, что в НХЛ есть свободное время, которым можно самостоятельно распоряжаться. «Не как у нас в России, в КХЛ — приехал в отель и обязательно ужин в отеле, с командой. Здесь ты наслаждаешься жизнью и в то же время на своей волне двигаешься», — поделился Капризов.

9 марта Капризов получил повреждение в ходе матча НХЛ против «Виннипег Джетс» (4:2). У россиянина диагностировали травму нижней части тела. Форвард пропускает окончание регулярного чемпионата.

В текущем сезоне Капризов провел за «Миннесоту» 65 матчей, в которых забросил 39 шайб и отдал 35 результативных передач.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В дебютном сезоне россиянина признали лучшим новичком НХЛ.

Дарья Коршунова
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