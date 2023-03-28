Мадуро заявил об очевидном поведении Запада по окружению России

Мадуро: мир видит действия Запада по окружению России и эскалации конфликта на Украине

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что очевидное поведение Запада направлено на то, чтобы загнать Россию в угол, окружить ее и добиться эскалации конфликта с Украиной. Об этом он рассказал в ходе церемонии с участием посла Китая, который завершил миссию в Венесуэле. Трансляцию показал телеканал Venezolana de Televisión.

«Мы прекрасно осведомлены о движениях на геополитическом поле империализма и его европейских союзников. Я думаю, это очевидно, что все в мире видят это таким образом. Мы ясно видим провокации против России, чтобы попытаться загнать ее в угол», — подчеркнул политик.

Мадуро также отметил, что сейчас происходит зарождение новой глобальной геополитики, основанной на уважении между государствами.

11 марта Николас Мадуро дал короткие характеристики мировым лидерам. В ходе интервью журналисту Альфредо Серрано он назвал президента России Владимира Путина великим воином.

27 февраля заместитель главы МИД России Сергей Рябков оценил вероятность визита президента Венесуэлы в страну. Он назвал его возможным в этом году, однако указал, что конкретные сроки пока неизвестны. Он указал, что контакты между главами государств имеют ключевое значение для развития двусторонних отношений, у Москвы и Каракаса есть много направлений работы.