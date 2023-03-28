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06:14, 28 марта 2023Мир

КНДР увеличит производство материалов для ядерного оружия

ЦТАК: Ким Чен Ын распорядился увеличить производство материалов для ядерного оружия
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын распорядился увеличить производство материалов для ядерного оружия с целью наращивания ядерного потенциала страны. Об этом 28 марта сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Для полного выполнения плана ЦК партии по увеличению количества ядерного оружия необходимо на перспективу расширить производство оружейных ядерных материалов», — сказано в сообщении.

Также, как подчеркнул политик, необходимо дать толчок к продолжению производства мощного ядерного оружия.

КНДР 27 марта провела имитацию ядерного взрыва с применением тактических баллистических ракет класса «земля — земля».

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Кроме того, 24 марта Северная Корея провела испытания подводного беспилотника, который способен нести ядерный боезаряд, а также может вызвать «мощное радиоактивное цунами».

По словам лидера КНДР, Пхеньяну необходимо быть готовым к применению ядерного оружия в любой момент для предотвращения войны.

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Марина Совина
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