Зюганов раскритиковал Карпина за слова о посте тренера сборной России по футболу

Зюганов раскритиковал немотивированность Карпина на посту главного тренера сборной России

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал Валерия Карпина за слова о посте главного тренера сборной России по футболу. Его слова приводит «Матч ТВ».

Зюганов заявил, что быть немотивированным на посту главного тренера сборной России недопустимо вне зависимости от того, допущена команда до официальных соревнований или нет. «Тренер заранее должен знать, как будет готовить ребят, что им будет говорить, откуда брать резерв», — посчитал он.

26 марта Карпин заявил, что не держится за место в сборной, несмотря на то, что ему нравится работа в команде. После этого министр спорта России Олег Матыцин раскритиковал Карпина за безразличие.

Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Под его руководством команда добралась до стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира 2022 года, но не сыграла в них из-за отстранения Международной федерации футбола (ФИФА).