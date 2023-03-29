Госдеп обеспокоился якобы имеющимися связями российских спортсменов с военными

Госдеп США заявил, что обеспокоен якобы имеющимися связями спортсменов из РФ с военными

Госдепартамент США заявил, что обеспокоен якобы имеющимися связями российских спортсменов с военными. Таким образом заместитель главы пресс-службы ведомства Вендант Пател прокомментировал возможность допуска россиян на Олимпиаду, передает ТАСС.

Чиновник отметил, что Вашингтон проводит консультации с другими странами относительно рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе.

«По-прежнему есть серьезные опасения относительно прямых связей между олимпийскими и паралимпийскими атлетами и вооруженными силами России и Белоруссии, а также ведомствами, работающими в сфере национальной безопасности», — подчеркнул Пател.

Он добавил, что США также выражают опасения относительно «механизмов исполнения МОК», поскольку, по его словам, им пока не уделили достаточное внимание.

28 марта МОК рекомендовал допустить до соревнований в нейтральном статусе россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпиаде-2024 до сих пор не принято.

