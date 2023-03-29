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09:42, 29 марта 2023Спорт

Карпин объяснил слова о посте тренера сборной России по футболу

Карпин пожалел о словах о том, что не держится за место в сборной России по футболу

Фото: Stupnikov Alexander / FC Spartak / Globallookpress.com

Валерий Карпин объяснил свои слова о посте тренера сборной России по футболу. Его комментарий приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что пожалел об этом высказывании. «Следовало выразиться по-другому. Потому что к словам цепляются. Но посыл остался бы тем же самым: не держусь за место и готов к увольнению. Не только в сборной России, а везде», — заявил Карпин. Он добавил, что тренер должен быть готов освободить должность даже в момент подписания контракта.

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26 марта Карпин ответил на вопрос об отставке из команды. Он заявил, что не держится за место в сборной, как и в «Ростове», несмотря на то, что ему нравится работа в командах.

После этого министр спорта России Олег Матыцин раскритиковал специалиста за этот комментарий. «Выражение безразличия в спорте — дорога в никуда. Поэтому надо четко определиться: ты с нами — командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе», — добавил министр.

Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Под его руководством команда добралась до стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира 2022 года, но не сыграла в них из-за отстранения Международной федерации футбола (ФИФА).

Андрей Стрельцов
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