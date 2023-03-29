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08:27, 29 марта 2023Силовые структуры

Бывший депутат получил 10 месяцев исправительных работ за наезд на ребенка

Суд назначил экс-депутату 10 месяцев исправительных работа за наезд на ребенка в Татарске

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Мировой суд Татарского судебного района Новосибирской области приговорил к 10 месяцам исправительных работ бывшего депутата, совершившего наезд на малолетнего ребенка и скрывшегося с места ДТП. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Речь идет о 67-летнем Сергее Мамонтове. Он признан виновным по статье 125 УК РФ («Оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состояния»). Наказание включает также удержание 15 процентов из заработной платы в доход государства.

23 декабря 2022 года сообщалось о закрытии уголовного дела Мамонтова в связи с примирением сторон. Однако это решение было отменено по настоянию прокуратуры.

В конце октября в Татарске камеры видеонаблюдения засняли, как внедорожник под управлением Мамонтова на большой скорости поворачивает во двор и переезжает ребенка. После этого мужчина выходит из машины, наклоняется над пострадавшим, а затем уезжает.

Впоследствии «Единая Россия» исключила Мамонтова из партии. Суд также арестовал бывшего депутата на 11 суток, признав виновным в совершении административного правонарушения по статье об оставлении места ДТП.

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Любовь Ширижик
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