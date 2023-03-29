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23:14, 29 марта 2023Мир

Госдеп не смог ответить на вопрос о позиции США по «Северным потокам»

Представитель Госдепа не смог ответить на вопрос о позиции США в ООН по «Северным потокам»

Фото: Andrew Kelly / Reuters

В госдепартаменте не смогли прокомментировать решение США воздержаться на голосовании в Совете Безопасности ООН по расследованию терактов на «Северных потоках». Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается расследований… я должен буду вернуться к вам по этому вопросу», — заявил заместитель официального представителя госдепа Ведант Патель. Он пояснил, что сможет дать ответ после «проверки [позиции страны] с командой».

Ранее посольство России в США заявило, что Вашингтон стремится «спустить на тормозах» опасные для себя сведения о причастности американских спецслужб к диверсиям на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». «Видим в этом очевидную попытку <…> "спустить на тормозах" опасную для Соединенных Штатов информацию авторитетных журналистов о вероятной прямой вовлеченности американских спецслужб в организацию "преступления века" против критической инфраструктуры в Балтийском море», — обвинили США в дипмиссии. Дипломаты добавили, что США всеми силами мешают расследованию взрывов на «Северных потоках».

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой уличил Соединенные Штаты в диверсии на «Северных потоках». По мнению правозащитника, Военно-морские силы США использовали подлодки для установки бомб. Позднее в Вашингтоне отвергли эти обвинения.

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Марина Совина
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