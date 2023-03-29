В России обвинили США в попытке скрыть «преступление века» на «Северных потоках»

Посольство РФ обвинило США в попытке скрыть информацию о диверсии на «Северных потоках»

Посольство России в Вашингтоне обвинило США в попытке скрыть «преступление века» и замолчать информацию о диверсии на «Северных потоках». Комментарий приводится в Telegram-канале дипломатической миссии.

Таким образом посольство отреагировало на заявления Белого дома о том, что Соединенные Штаты считают достаточными ведущиеся европейскими странами независимые расследования. Там назвали подобные сообщения попыткой американских властей «спрятаться за действиями союзников».

Сделать все возможное, лишь бы не дать хода беспристрастным усилиям по установлению истинных обстоятельств диверсии. «Спустить на тормозах» опасную для Соединенных Штатов информацию авторитетных журналистов о вероятной прямой вовлеченности американских спецслужб в организацию «преступления века» против критической инфраструктуры в Балтийском море Посольство России в США

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби отверг любые сообщения о проведении США собственного расследования подрыва «Северных потоках», отметив, что американский президент Джо Байден не давал подобного поручения.

Cлова США о расследовании по «Северным потокам» не стоят гроша

Посольство России в Вашингтоне указало, что слова американской администрации о доверии к расследованиям союзников «гроша ломанного не стоят».

Прозвучавшие от администрации заверения о полном доверии к «тщательным» разбирательствам единомышленников гроша ломанного не стоят. Особенно с учетом отказов нашей стране — собственника газопроводов — в допуске к следственным мероприятиям Посольство России в США

В дипмиссии напомнили, что Соединенные Штаты фактически заблокировали совместный призыв России, Китая и Бразилии о запуске полноценного международного расследования в Совете Безопасности ООН.

В посольстве отметили, что подход России востребован всеми государствами, которые заинтересованы в установлении истины и наказании виновных для предотвращения подобных диверсий в будущем.

27 марта союзники США в Совете безопасности ООН воздержались при голосовании за принятие российской резолюции о проведении международного расследования взрывов на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», а также обвинили Россию в предвзятости. В поддержку резолюции выступили только Россия, Китай и Бразилия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва разочарована решением Совбеза ООН. Дипломат отметила, что теперь под угрозой находится безопасность глобальной энергетической инфраструктуры. Россия продолжит добиваться принятия необходимых мер для определения виновных и привлечения их к ответственности, подчеркнула она.

США замалчивают ущерб для окружающей среды

Посольство России в Вашингтоне заявило, что в США тотально замалчивается проблема ущерба для окружающей среды из-за диверсий на «Северных потоках».

К слову, показательно, что в местном информпространстве тотально замалчивается проблема потенциально колоссального ущерба для окружающей среды от инцидентов на магистралях. И речь — не только об уже произошедших масштабных утечках топлива из-за диверсии Посольство России в США

В дипмиссии напомнили, что на дне Балтийского моря после Второй мировой войны затоплены сотни тысяч боеприпасов с отравляющими химическими веществами, в том числе вблизи датского острова Бронхольм.

Посольство указало, что взрывы в акватории грозят беспрецедентной экологической катастрофой и невосполнимым уроном для государств региона, и остается открытым вопрос, просчитывали ли подобные риски исполнители теракта.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти США и Германии попались на вбросе лжи о подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», распространив одинаковые версии происшествия в СМИ.

Она предположила, что это было сделано для отвлечения внимания от расследования журналиста Сеймура Херша о причастности Вашингтона к диверсиям на трубопроводах.

8 февраля Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США в подрыве «Северных потоков». По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии.

