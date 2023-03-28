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11:03, 28 марта 2023Мир

Россия уличила США и Германию во вбросе лжи о подрывах «Северных потоков»

Захарова: США и ФРГ попались, вбросив одинаковые ложные версии терактов на Nord Stream
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Reuters

Власти США и Германии попались на вбросе лжи о подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», распространив одинаковые версии происшествия в СМИ. В этом уличила западные государства официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Самое ужасное, что они абсолютно спалились, вбросив это и через американские, и немецкие издания», — отметила дипломат. Она предположила, что это было сделано для отвлечения внимания от расследования журналиста Сеймура Херша о причастности Вашингтона к диверсиям на трубопроводах.

«До этого была одна большая работа проделана, а тут много маленьких, и они друг другу противоречат», — заключила Захарова.

8 февраля Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США в подрыве «Северных потоков». По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии.

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Виктория Кондратьева
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