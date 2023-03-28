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21:19, 28 марта 2023Мир

Стало известно об отношении Байдена к расследованию подрыва «Северных потоков»

Байден считает, что трех ведущихся расследований взрывов на «Северных потоках» достаточно

Фото: Globallookpress.com

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби рассказал об отношении президента США Джо Байдена к расследованиям взрывов на «Северных потоках». По его словам, глава государства считает, что трех ведущихся в Европе расследований инцидента достаточно для того, чтобы разобраться в причинах произошедшего, сообщает РИА Новости.

«Как вы знаете, есть три независимых самостоятельных расследования, которые ведутся тремя европейскими странами. Президент имеет все основания считать, что они будут настолько тщательны, насколько это возможно», — заявил представитель американской администрации.

Он добавил что в Вашингтоне ждут завершения данных расследований, чтобы ознакомиться с их результатами.

Ранее союзники США в Совете безопасности ООН воздержались при голосовании за принятие российской резолюции о проведении международного расследования взрывов на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», а также обвинили Россию в предвзятости. В поддержку резолюции выступили только Россия, Китай и Бразилия.

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Марина Совина
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