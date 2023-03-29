В регионах России озвучили сроки весеннего призыва в армию

Весенний призыв на срочную службу в ВС России пройдет, как обычно, с 1 апреля по 15 июля

В 2023 году весенний призыв на срочную службу в Вооруженных силах России пройдет, как обычно, с 1 апреля по 15 июля, в армию будут отправлять молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Об этом говорится в распоряжении главы Карелии Артура Парфенчикова.

Схожее постановление о весеннем призыве подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. В сообщающей об этом заметке сайта региональной администрации также отмечается, что в войска будут отправлять молодых людей от 18 до 27 лет и что кампания продлится с 1 апреля по 15 июля.

В Санкт-Петербурге на заседании городского правительства, которое состоялось 28 марта, были озвучены те же сроки весеннего призыва — с 1 апреля по 15 июля, сообщает «Комсомольская правда».

Тем не менее руководитель Пензенской области Олег Мельниченко в своем указе о весеннем призыве не очерчивает точные сроки кампании, ограничившись формулировкой о ее проведении в «апреле-июле 2023 года».

Призыв на военную службу проводится в России два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Перед началом каждой кампании публикуется соответствующий указ президента с информацией о точных ее сроках и планах Министерства обороны по числу новобранцев. Осенний призыв 2022 года начался на месяц позже обычного — 1 ноября, поскольку с 21 сентября по 28 октября 2022 года в России проводилась частичная мобилизация в рамках специальной военной операции на Украине.

Ранее в марте в парламент внесли законопроект, меняющий правила призыва. Его авторы предлагают с 1 января 2024 года поднять предельный возраст уходящих в армию срочников с 27 до 30 лет. При этом повышение минимального возраста будет производиться поэтапно. С начала 2024 года планируется перестать призывать 18-летних граждан, а с 1 января 2025 года отправке в войска не будут подлежать 19-летние россияне. Согласно задумке депутатов, переходный период закончится в 2026 году, после чего в России установится окончательный вариант нового призывного возраста — от 21 года до 30 лет.

При этом, как заверил один из авторов законопроекта и глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов, в 2023 году призыв на срочную службу в Вооруженные силы России пройдет без изменений.