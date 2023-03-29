Российские производители резко нарастили выпуск одного алкогольного напитка

«Коммерсантъ»: с начала 2023 года производство виски в России увеличилось в полтора раза

Российские производители увеличили в полтора раза разлив одного вида алкоголя, сильнее всего пострадавшего от западных санкций. Производство виски в стране за январь-февраль 2023 года выросло на 56 процентов год к году, до 706 тысяч декалитров, сообщает «Коммерсантъ».

С начала года пять предприятий произвели 80 процентов всего объема виски в стране. В число производителей, резко нарастивших объемы производства, вошли Beluga Group (выпускает Fox&Dogs), Stellar Group (Mancatcher, Steersman) и Ladoga (Fowler’s). Также среди лидеров рынка — ГК «Алвиса» (бренды Nucky Thompson, Red & Black) и Тульский винокуренный завод 1911 (Noble Stag, Dunmor).

Часть производителей, наоборот, сдали позиции. К таким относится ЗАО «Игристые вина», которое разливало напитки Bell’s и White Horse по контракту с Diageo, приостановившей деятельность в России.

Из-за того что крупные мировые бренды приостановили поставки в страну и прекратили выпуск на локализованных производствах, в России для новых марок освободилось 25 процентов рынка в ценовой категории от 900 рублей до 1,2 тысячи рублей за бутылку, подсчитала Алкогольная сибирская группа (АСГ). По оценкам WineRetail, в 2022 году импорт виски в Россию в бутылках сократился в два раза.

По словам руководителя информационного центра WineRetail Александра Ставцева, параллельный импорт решил проблему с наличием популярных брендов в категории от 1,5 тысячи рублей за бутылку 0,7 литра. Однако в массовом сегменте все еще ощущается нехватка напитков.

Российские бренды начали замещать известные марки крепкого алкоголя с 2022 года. По данным NielsenIQ, только за девять месяцев 2022 года на рынке зарегистрировали 36 новых отечественных брендов виски. По словам Ставцева, спрос на отечественный виски будет зависеть от стабильного качества, иначе потребители переключатся на другие виды спиртного.

В феврале сообщалось что на российский рынок выйдет производитель третьего по популярности виски в мире The Officer’s Choice. Индийская Allied Blenders & Distillers (ABD) заключила контракт на поставки своего алкоголя на местный рынок сроком на два года. До этого марок ABD не было на российском рынке.