Интерес россиян к отечественному алкоголю резко вырос

«Ъ»: с начала года 10% всех продаж джина и ликеров в РФ пришлось на отечественные напитки

Спад импорта крепкого алкоголя в Россию повысил интерес россиян к отечественным напиткам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование NielsenIQ. Наибольший рост зафиксирован в категориях джина и ликеров — с начала года около 10 процентов всех продаж в этих сегментах пришлось на российские напитки.

По итогам трех кварталов 2022 года появившиеся в этом году местные марки заняли 4,2 процента спроса на джин, в категориях ликеров и биттеров — 2,7 процента и 2,2 процента соответственно. В NielsenIQ подсчитали, что в текущем году на рынок вышли 20 новых отечественных брендов джина, 13 новых марок ликеров и 7 брендов биттеров. Виски от российских производителей пока не пользуется популярностью — в 2022 году в категории появилось 36 отечественных новинок, но они заняли всего 0,1 процента рынка.

По данным NielsenIQ, резкий скачок интереса к российским брендам ликеров пришелся на сентябрь — эксперты связывают эту тенденцию с проблемами с поставками Jagermeister и джина Gordon’s (марка компании Diageo). По словам руководителя группы по работе с алкогольными и табачными клиентами NielsenIQ Павла Фунтикова, российские джины и биттеры стоят на 30-40 процентов дешевле, чем средний напиток в сегменте.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев объяснил, что в производство джина не используется сложной технологии, а сырье стоит недорого — поэтому российским производителям не составляет большого труда выпускать очень похожие по вкусовым качествам напитки. Директор по маркетингу Luding Group (джин Lockwood, Deep Forest) Андрей Ушаков добавил, что после ухода зарубежных брендов конкуренция в сегменте российских ликеров, биттеров и особенно джинов стала очень высокой, однако спрос на локальную продукцию продолжит расти, так как ушедшие иностранные марки занимали до 40 процентов категории.

В ноябре импортеры предупредили о риске дефицита текилы, бурбона и коньяка на Новый год — менее чем за два месяца до новогодних праздников оптовые и розничные продавцы уже начали отмечать дефицит некоторых брендов алкоголя, которые раньше поступали в Россию из-за рубежа. Крупные торговые сети ожидают, что пул крепкого алкоголя в магазинах будет сформирован в основном из российских брендов — производство алкоголя в России в январе-октябре подскочило на 12 процентов в годовом выражении, до 158,7 миллиона декалитров.