«Ъ»: производитель третьего по популярности виски в мире выйдет на российский рынок

Производитель третьего по популярности виски в мире The Officer’s Choice индийская Allied Blenders & Distillers (ABD) выйдет на российский рынок. О том, что россиян напоят индийским виски, пишет «Коммерсантъ».

Эксклюзивным дистрибутором двух брендов компании оказалась Алкогольная сибирская группа (АСГ), контракт рассчитан до 2025 года. До этого марок ABD не было на российском рынке. Виски The Officer’s Choice Blue из солодовых шотландских спиртов и зерновых индийских дистиллятов обойдется в 1-1,2 тысячи рублей за бутылку 0,75 литра. Sterling Reserve из шотландских дистиллятов — от 1,1 до 1,5 тысячи рублей.

Из-за того, что крупные мировые производители виски приостановили поставки в страну, для новых марок освободилось 25 процентов рынка. По оценкам WineRetail, в 2022 году импорт виски в Россию в бутылках сократился в два раза.

Индия производит 60 процентов мирового объема этого алкогольного напитка. Однако директор по маркетингу Luding Group Андрей Ушаков отметил, что новые бренды вызывают у потребителей определенный скепсис, для развития продаж потребуются серьезные инвестиции в маркетинг.

Ранее стало известно, что за девять месяцев 2022 года на рынке зарегистрировано 36 новых отечественных брендов виски, 20 местных марок джина и 13 брендов ликеров.