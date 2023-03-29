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06:40, 29 марта 2023Мир

В России оценили вероятность новых заседаний СБ ООН по Украине

Полянский заявил, что РФ не планирует заседаний по Украине при председательстве в СБ ООН
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Jeenah Moon / Reuters

Первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский ответил на вопрос, планирует ли Москва провести заседания Совета безопасности (СБ) во время своего председательства в апреле. Его слова приводит РИА Новости.

Полянский оценил вероятность новых заседаний СБ ООН по Украине и заявил, что Россия их пока не планирует при председательстве. Дипломат не исключил, что во встречах может возникнуть необходимость.

В апреле Россия станет председателем Совбеза ООН. Предполагается, что в ряд заседаний посетит и глава российского МИД Сергей Лавров.

Ранее Полянский оценил возможность установления мира на Украине. «Думаю, что в данный момент мы достаточно далеки от него», — отметил он. Полянский подчеркнул, что сейчас Запад занимается передачей Киеву оружия и эскалацией конфликта.

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Марина Совина
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