В России оценили вероятность новых заседаний СБ ООН по Украине
Первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский ответил на вопрос, планирует ли Москва провести заседания Совета безопасности (СБ) во время своего председательства в апреле. Его слова приводит РИА Новости.
Полянский оценил вероятность новых заседаний СБ ООН по Украине и заявил, что Россия их пока не планирует при председательстве. Дипломат не исключил, что во встречах может возникнуть необходимость.
В апреле Россия станет председателем Совбеза ООН. Предполагается, что в ряд заседаний посетит и глава российского МИД Сергей Лавров.
Ранее Полянский оценил возможность установления мира на Украине. «Думаю, что в данный момент мы достаточно далеки от него», — отметил он. Полянский подчеркнул, что сейчас Запад занимается передачей Киеву оружия и эскалацией конфликта.