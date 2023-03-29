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00:08, 29 марта 2023Спорт

Сборная Шотландии обыграла Испанию в отборе Евро-2024

Сборная Шотландии победила Испанию в отборе Евро-2024 со счетом 2:0, дубль у Мактоминея

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Сборная Шотландии одержала победу национальную команды Испании в матче второго тура квалификационного этапа чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Шотландии на стадионе «Хэмпден Парк» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился полузащитник Скотт Мактоминей, забивший на седьмой и 51-я минутах.

После двух матчей отбора к турниру сборная Шотландии лидирует в группе А, набрав шесть очков. На втором месте располагается команда Испании с тремя очками. Далее следуют норвежцы, грузины и киприоты, в активе которых один сыгранный матч.

Групповой этап квалификационного турнира Евро-2024 завершится 21 ноября 2023 года. Действующим чемпионом Европы по футболу является сборная Италии. В финальном матче команда в серии пенальти одержала победу над сборной Англии.

Анастасия Борисова
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