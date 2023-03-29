Тренер назвала лучшие упражнения для тонкой талии

Чемпионка по фитнесу Алибаева посоветовала делать планку и скручивания для тонкой талии

Вице-чемпионка мира по фитнесу, тренер Элеонора Алибаева назвала лучшие упражнения для тонкой талии. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Первым упражнением Алибаева посоветовала втягивать живот и удерживать его в таком положении, не выдыхая. Так нужно сделать пять раз. Вторым упражнением стала скрутка, при которой локоть тянется к противоположному колену. Третье упражнение — планка на прямых руках, при которой надо подтягивать колени к груди.

При следующем упражнении нужно лечь на спину и вытянуть руки и ноги вверх. Затем опустить левую руку и правую ногу, поднять их и повторить то же самое с оставшимися конечностями. Так нужно сделать 30 раз. Для выполнения последнего упражнения нужно сесть на пол, поднять ноги перед спиной, и выполнять скручивания влево и вправо.

13 марта тренер Майк Боул дал советы по избавлению от жира в области живота. Специалист заявил, что уменьшить объем живота можно только в процессе похудения, поэтому неверно прорабатывать лишь эту зону, но не заниматься прокачкой остальных и не менять питание.