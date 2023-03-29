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20:47, 29 марта 2023Спорт

На Украине оценили критерии МОК по допуску российских спортсменов

Министерство спорта Украины осудило критерии МОК по допуску российских спортсменов

Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

Министерство молодежи и спорта Украины оценило критерии Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов к международным турнирам. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На Украине осудили частичное изменение позиции МОК. Они посчитали, что нельзя было использовать обеспокоенность, выраженную специальными докладчиками ООН, по поводу недискриминации как повод, чтобы радикально поменять предыдущую «хорошо аргументированную позицию».

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах. Отмечалось, что запрет на использование национальной символики, проведение соревнований в этих странах также продолжает действовать.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпиаде-2024 до сих пор не принято.

Анастасия Борисова
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