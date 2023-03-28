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17:33, 28 марта 2023Спорт

МОК сделал новое заявление по участию российских спортсменов в Олимпиаде

Бах заявил, что МОК отложил решение по участию российских спортсменов в Олимпиаде-2024

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах во время пресс-конференции, транслируемой на YouTube-канале организации, сделал новое заявление по участию российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Бах заявил, что обсуждение этого вопроса откладывается. Он подчеркнул, что МОК оставляет за собой право решить этот вопрос в соответствующее время, даже если россияне и белорусы пройдут отбор по правилам своей федерации. Отмечается, что запрет на использование национальной символики, проведение соревнований и приглашение официальных лиц из этих стран продолжает действовать.

Ранее 28 марта Бах поддержал участие российских спортсменов в турнирах в нейтральном статусе. Он подчеркнул, что ни на одном из турниров, где участвуют россияне, не было инцидентов, связанных с безопасностью проведения соревнований.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпиаде-2024 до сих пор не принято.

Анастасия Борисова
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