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15:17, 30 марта 2023Спорт

РФС обязал футболистов отчислять часть зарплат спортивным школам

РФС обязал футболистов ежегодно отчислять два процента зарплат на работу спортивных школ

Фото: Nigel Msipa / Unsplash

Российский футбольный союз (РФС) официально обязал футболистов перечислять часть зарплат на работу спортивных школ. Об этом сообщается на сайте организации.

Реформу компенсационных выплат за подготовку игроков утвердили на заседании исполкома РФС. Уточняется, что ежегодный взнос будет составлять два процента от заработка у мужчин и пять процентов у женщин. «Привязка солидарной выплаты к зарплате игроков позволит более справедливо оценивать качество подготовки футболистов. Новый механизм позволит сделать выплаты регулярными вместо единовременных», — пояснили в организации.

О намерении исполкома РФС провести соответствующую реформу стало известно 21 марта. «Это не разовая выплата, она должна быть в течение всей карьеры футболиста», — отметил заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев.

26 февраля форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе ответил тем, кто сравнивает зарплаты футболистов с заработками врачей и пожарных. «Наверное, надо не у футболистов убавлять, а добавлять денег врачам и пожарным», — отметил игрок.

Ксения Курашкина
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