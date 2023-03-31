Захарова уличила главу дипломатии ЕС Борреля в двойных стандартах

Захарова предложила Боррелю вступиться не только за Гершковича, но и за Ассанжа и Касема

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля в двойных стандартах и предложила ему вступиться за арестованного журналиста Sputnik Марата Касема и находящегося в тюрьме основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а не только за американского журналиста Эвана Гершковича. Публикация доступна в личном Telegram-канале дипломата.

«Докажите, Жозеп, свои слова хотя бы словами — вступитесь за Джулиана Ассанжа и Марата Касема. Для приличия», — прокомментировала Захарова слова Борреля, который ранее заявил, что «ЕС осуждает задержание в России журналиста и гражданина США Гершковича, ведь они должны иметь возможность свободно заниматься своей профессией и заслуживают защиты».

30 марта Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге. Его подозревают в сборе сведений, составляющих государственную тайну, а именно материалов, касающихся предприятий российской оборонной промышленности. В отношении Гершковича возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса России («Шпионаж»). Позднее Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста до 29 мая и поместил в СИЗО «Лефортово».

