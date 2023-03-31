В Швеции оценили последствия вступления Финляндии в НАТО

Шведский аналитик Саймонс предрек Финляндии вражду с Россией из-за вступления в НАТО

Из-за вступления Финляндии в НАТО ее отношения с Россией могут перейти из состояния «прохладной дружбы» в полноценную вражду. Так последствия членства Финляндии в альянсе в комментарии «Ленте.ру» оценил независимый эксперт из Швеции и эксперт клуба «Валдай» Грегори Саймонс.

Саймонс отметил, что ухудшение отношений с Россией навредит национальным интересам и безопасности Финляндии, но «такова цена, которую приходится платить за участие в международных отношениях». По его словам, Москва отреагирует на вступление Финляндии в НАТО тем, что нарастит свое военное присутствие на общей границе и включит финские стратегические военные объекты в перечень потенциальных целей на случай конфликта с Североатлантическим альянсом. «Более того, не может быть никакой речи о выгодном экономическом сотрудничестве [между Россией и Финляндией] ни сейчас, ни в будущем», — предрек шведский аналитик.

В то же время Саймонс предположил, что Турция может в определенный момент предъявить Финляндии счет за то, что она пошла на уступки и ратифицировала заявку Хельсинки на вступление в альянс. При этом последние события вряд ли приведут к ухудшению отношений между Анкарой и Москвой, считает специалист. «И Россия, и Турция проводят прагматичную внешнюю политику и заинтересованы в установлении многополярного миропорядка», — пояснил он.

Ранее Турция последней из стран НАТО поддержала заявку Хельсинки на присоединение к альянсу. 27 марта документ ратифицировал парламент Венгрии, которая также на протяжении нескольких месяцев воздерживалась от этого шага. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Финляндия официально вступит в альянс уже в ближайшие дни. При этом Анкара и Будапешт по-прежнему отказываются одобрить заявку Швеции, попросившей о членстве в НАТО одновременно с Финляндией.