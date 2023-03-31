Генсек НАТО заявил о присоединении Финляндии к альянсу в ближайшие дни

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Финляндия присоединится к альянсу в ближайшие дни

Финляндия в ближайшие дни присоединится к НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Его слова приводит британский канал Sky News.

«Все 30 союзников по НАТО в настоящее время ратифицировали протокол о присоединении», — заявил генсек, отметив, что со вступлением Финляндии в блок НАТО удвоит площадь государств, граничащих с Россией.

30 марта Столтенберг приветствовал решение генеральной ассамблеи парламента Турции, ратифицировавшей заявку Финляндии на вступление в альянс. По словам Столтенберга, решение Анкары «сделает всю семью НАТО сильнее и безопаснее».

За ратификацию протокола о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс было отдано 276 голосов. Вице-спикер турецкого парламента Хайдар Акар, огласив результаты голосования, поздравил страну и ее жителей.

Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года. В июле того же года страны-члены Североатлантического альянса подписали протоколы о присоединении двух скандинавских стран.